Интернет-магазин корейской косметики

Бестселлеры месяца

-20% скидка до конца дня Крем для лица с пептидами E Choice Peptide All In One Cream 30g
Крем для лица с пептидами E Choice Peptide All In One Cream 30g
Цена: 1000 р. 800 р.
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-20% скидка до конца дня Sulwhasoo Makeup Balancer EX SPF34 PA++ 35ml
Sulwhasoo Makeup Balancer EX SPF34 PA++ 35ml
Цена: 5075 р. 4060 р.
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The History of Whoo Jinyulhyang Intensive Revitalizing Cream Sachet 12pcs
The History of Whoo Jinyulhyang Intensive Revitalizing Cream Sachet 12pcs
Цена: 710 р.
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-20% скидка до конца дня Шампунь для поврежденных волос Lador Damage Protector Acid Shampoo 900ml
Шампунь для поврежденных волос Lador Damage Protector Acid Shampoo 900ml
Цена: 5770 р. 4616 р.
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Крем для лица с гиалуроновой кислотой Choice Hyaluronic acid all in one cream 30g
Крем для лица с гиалуроновой кислотой Choice Hyaluronic acid all in one cream 30g
Цена: 1030 р.
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DR.JART Ceramidin Liquid 150ml
DR.JART Ceramidin Liquid 150ml
Цена: 2855 р.
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-10% скидка до 12 декабря Тональное средство ESPOIR Pro Tailor Foundation Be silk SPF34PA++ 30ml
Тональное средство ESPOIR Pro Tailor Foundation Be silk SPF34PA++ 30ml
Цена: 3395 р. 3056 р.
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Кушон The history of Whoo Gongjinhyang:Seol Whitening & Mositure Glow Cushion SPF50+ PA+++ 15g*2
Кушон The history of Whoo Gongjinhyang:Seol Whitening & Mositure Glow Cushion SPF50+ PA+++ 15g*2
Цена: 3435 р.
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-20% скидка до конца дня Массажная маска The History of Whoo Jinyulhyang Essential Massage mask 100 ml
Массажная маска The History of Whoo Jinyulhyang Essential Massage mask 100 ml
Цена: 4360 р. 3488 р.
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Универсальный крем с коллагеном E CHOICE Collagen & EGF All In One Cream 30g
Универсальный крем с коллагеном E CHOICE Collagen & EGF All In One Cream 30g
Цена: 1000 р.
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Добро пожаловать в Korea Cosmetics

Как вы думаете, почему у женщин-азиаток такая здоровая, гладкая и сияющая кожа? Секрет прост: в составе косметических средств известных брендов Missha, TonyMoly, Skinfood, Etude House, Innisfree, которыми они пользуются, вы не найдете химических соединений и консервантов. Каждое средство предназначено для максимально нежного и заботливого ухода, а потому содержит только натуральные компоненты, да и те непростые: технология производства косметики предусматривает наличие уникальных растительных трав, произрастающих исключительно в Корее, и других органических компонентов: экстрактов водорослей, древесного угля, фруктовых кислот, женьшеня, натуральных масел, коллагена и витаминов.

Бытует мнение, что разработка корейской косметики (а также японской, китайской) не подходит европейкам, поскольку изначально была ориентирована на ее использование женщинами с азиатским типом кожи, что в корне неверно. Как показала практика, современная корейская косметика благодаря активным веществам с любым типом кожи творит настоящие чудеса, представляя собой удачное сочетание прогрессивных технологий и древних восточных секретов красоты, и способна любую кожу сделать совершеннее.

Вы решили купить корейскую косметику? Браво, вы сделали правильный выбор! Осталось только пройтись по полкам нашего интернет-магазина и не потеряться в чрезмерном многообразии уходовых, лечебных и декоративных косметических средств!

В чем секрет популярности корейской косметики?

Лучший макияж — это здоровая сияющая кожа

Так считают корейские косметологи. Даже декоративная косметика из Южной Кореи является уходовой. Она защищает кожу от внешних воздействий, питает и увлажняет ее.

Индивидуальный подход к каждому типу кожи

Корейские производители разрабатывают отдельные средства для зрелой, проблемной, сухой и других типов кожи. Поэтому они максимально эффективны.

Корейская косметика — безопасная и натуральная

Большинство корейских косметических средств содержат только натуральные экстракты растений, не имеют в составе SLS и парабены и не наносят вреда окружающей среде.

Магазин Korea Cosmetics это

Подарки при каждом заказе В зависимости от размера вашего заказа, мы дарим вам до 6-ти подарков. Подарки можно выбирать самостоятельно. Огромный выбор товаров 7 000 товаров и 200 брендов в каталоге. У нас представлены все популярные бренды. Бесплатная доставка от 5 000 руб. Если меньше, то 350 руб. Предоставляем трек-код для отслеживания каждой посылки. Высокое качество Мы заказывает товары у производителей в Корее. Это дает вам уверенность в том, что вся продукция оригинальная. Гарантия возврата Мы вернем вам деньги или заново отправим посылку в случае утери или порчи при доставке. Доверие клиентов Больше 6-ти лет работы, более 10 000 счастливых покупателей и несколько десятков тысяч доставленных товаров. Отзывы о магазине вы можете найти Безопасность данных Оплата производится через Яндекс.Кассу. Данные защищены по стандарту PCI DSS.

Отзывы о магазине

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С чего начать знакомство с корейской косметикой?

Маски
Эффективные маски с натуральными экстрактами растений. Широкий выбор для увлажнения, омоложения и питания кожи.
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ББ кремы
Ухаживающие тональные кремы, которые придают коже здоровое сияние и надежно скрывают недостатки.
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ББ крема
Макияж для губ
Тинты для естественного макияжа и роскошная палитра помад для создания любого образа.
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Макияж для губ
Средства для очищения пор
Очищающие маски, пенки, лосьоны и, конечно же, популярные угольные полоски заставят вас забыть о черных точках.
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Средства для очищения пор
Маникюр
Яркие и стойкие покрытия, эффективные средства для укрепления ногтей и невероятные варианты для их декора.
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Маникюр
Пробники корейской косметики
Мини-версии популярных продуктов отлично подойдут тем, кто не может определиться с выбором.
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Пробники корейской косметики

Популярные бренды корейской косметики

The History Of Whoo The History Of Whoo
The Face Shop The Face Shop
Lador Lador
Espoir Espoir
3W Clinic 3W Clinic
E Choice E Choice
Ohui Ohui
Sum37 Sum37
Yedam Yun Bit Yedam Yun Bit
Heimish Heimish
Holika Holika Holika Holika
Shiseido Shiseido
Sooryehan Sooryehan
Klairs Klairs
Nature Republic Nature Republic
Calmia Calmia
MaxClinic MaxClinic
Tony Moly Tony Moly
Peripera Peripera
Bergamo Bergamo
Petitfee Petitfee
Skinfood Skinfood
A'pieu A'pieu
The Saem The Saem

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Хиты продаж

-10% скидка до 12 декабря Уникальная термотушь Tony Moly Double Needs PangPang Mascara 12g
Уникальная термотушь Tony Moly Double Needs PangPang Mascara 12g
Тушь, обогащенная коллагеном и алоэ
В наличии: 2 шт.
1095 р. 986 р.
-20% скидка до конца дня Томатная маска с осветляющим эффектом Tony Moly Tomatox Magic Massage Pack 80g
Томатная маска с осветляющим эффектом Tony Moly Tomatox Magic Massage Pack 80g
Томатная маска с осветляющим эффектом для красоты вашей кожи!
В наличии: 8 шт.
1525 р. 1220 р.
Минеральная матирующая пудра INNISFREE No-Sebum Mineral Powder 5g
Минеральная матирующая пудра INNISFREE No-Sebum Mineral Powder 5g
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В наличии: 8 шт.
630 р.
-20% скидка до конца дня Салфетки для удаления черных точек CIRACLE Pore Control Blackhead Off Sheet (35 SHEETS) + Swab
Салфетки для удаления черных точек CIRACLE Pore Control Blackhead Off Sheet (35 SHEETS) + Swab
Суперочищающие салфетки, позволяющие мгновенно избавиться от черных точек на лице!
В наличии: 4 шт.
2330 р. 1864 р.
-10% скидка до 12 декабря Антивозрастная улиточная эмульсия Yedam Yunbit complete snail ani-aging recover emulsion 150ml
Антивозрастная улиточная эмульсия Yedam Yunbit complete snail ani-aging recover emulsion 150ml
В наличии: 4 шт.
2100 р. 1890 р.
Осветляющий гель-скатка Tony Moly Floria Brightening Peeling Gel 150ml
Осветляющий гель-скатка Tony Moly Floria Brightening Peeling Gel 150ml
Подарите бережное осветление и мягкое очищение вашей коже!
В наличии: 10 шт.
1435 р.
-20% скидка до конца дня Увлажняющий ВВ крем Welcos Color change blemish balm 50ml
Увлажняющий ВВ крем Welcos Color change blemish balm 50ml
Идеальный цвет лица и ухоженная, защищенная кожа!
В наличии: 8 шт.
1605 р. 1284 р.
-10% скидка до 12 декабря Крем под глаза с фильтратом слизи улитки Secret Key Repairing Eye Cream 30ml(tube)
Крем под глаза с фильтратом слизи улитки Secret Key Repairing Eye Cream 30ml(tube)
Глубокое увлажнение кожи вокруг глаз
В наличии: 5 шт.
2305 р. 2075 р.
-10% скидка до 12 декабря Улиточный крем для глаз Yedam Yunbit Complete snail recover eye cream 50g
Улиточный крем для глаз Yedam Yunbit Complete snail recover eye cream 50g
В наличии: 7 шт.
1770 р. 1593 р.
-20% скидка до конца дня Увлажняющий тонер Yedam Yunbit yun jin gyeol skin 150ml
Увлажняющий тонер Yedam Yunbit yun jin gyeol skin 150ml
В наличии: 8 шт.
2125 р. 1700 р.
-10% скидка до 12 декабря Разделяющая тушь для ресниц Innisfree Skinny Microcara 3.5g
Разделяющая тушь для ресниц Innisfree Skinny Microcara 3.5g
Уникальная тушь для ресниц
В наличии: 5 шт.
815 р. 734 р.
Косметическая повязка на голову Etude House My Beauty Tool Lovely Ettie Hair Band
Косметическая повязка на голову Etude House My Beauty Tool Lovely Ettie Hair Band
Игривый аксессуар для ежедневных уходовых процедур.
В наличии: 8 шт.
590 р.

Последние отзывы покупателей

Наталья, 22 августа 2022
Матирующие салфетки GATSBY Powdered Oil Clear Paper (70pcs)
Великолепные салфетки, особенно те, которые с пудрой. Не надо с собой …
Татьяна, 22 августа 2022
Ампульное средство FARMSTAY Collagen & Hyaluronic Acid All In One Ampoule 250ml
Действительно работает! Просто волшебство какое то!!! Кожа становится …
Татьяна, 22 августа 2022
Солнцезащитный флюид The History of Whoo Gongjinhyang Vital Hydrating Sun Fluid SPF50+ PA+++ 60ml
Лёгкая текстура, моментально впитывается не оставляя липкости. Абсолют…
Вера, 7 мая 2022
Крем для глаз OHUI Age Recovery Eye Cream 20ml
Шикарный крем, подходит для кожи склонной к аллергии. Вижу, что мелкие…
Олеся, 15 апреля 2021
Улиточный крем для глаз Yedam Yunbit Complete snail recover eye cream 50g
Крем очень понравился. Моя кожа комбинированный и он мне подходит. Зап…
ППП, 15 апреля 2021
Крем для сухой кожи ILLIYOON Ceramide Ato Concentrate Cream 500ml
Это лучший увлажняющий крем, который у меня когда-либо был! Оставляет …
Ирина, 15 апреля 2021
Крем NATURE REPUBLIC Cell Power Day Cream 55ml
Постоянно пользуюсь этой косметикой. Всё очень нравится! Спасибо!
sogno27@gmail.com, 30 сентября 2020
Ночная восстанавливающая для волос сыворотка – филлер волос Lador Keratin power fill up 20ml
Сказать - отличная сыворотка, - значит, ничего не сказать. Она просто …
Натали, 30 сентября 2020
Скраб для лица с черным сахаром Skinfood Black sugar perfect essential scrub 2X 210g
Это самый невероятный скраб из всех, которые у меня были когда-либо! С…
Natalia , 12 мая 2020
Гидрофильное масло-пенка Apieu Deep clean cleansing oil 160ml
Гидрофильное масло-пенка Apieu Deep clean cleansing oil очищает на все…
Natalia , 12 мая 2020
Укрепляющая маска для поврежденных волос Lador Hydro LPP treatment 150g
Сегодня первый раз использовала укрепляющую маску для поврежденных вол…
Anna, 25 марта 2020
Обновляющий крем для лица с фильтратом слизи улитки Secret Key Snail+EGF Repairing Cream 50g.
Отличный крем! Даже на мою жирную кожу никакой пленки не оставляет. Не…

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