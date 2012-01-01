Интернет-магазин корейской косметики

Добро пожаловать в Korea Cosmetics
Как вы думаете, почему у женщин-азиаток такая здоровая, гладкая и сияющая кожа? Секрет прост: в составе косметических средств известных брендов Missha, TonyMoly, Skinfood, Etude House, Innisfree, которыми они пользуются, вы не найдете химических соединений и консервантов. Каждое средство предназначено для максимально нежного и заботливого ухода, а потому содержит только натуральные компоненты, да и те непростые: технология производства косметики предусматривает наличие уникальных растительных трав, произрастающих исключительно в Корее, и других органических компонентов: экстрактов водорослей, древесного угля, фруктовых кислот, женьшеня, натуральных масел, коллагена и витаминов.
Бытует мнение, что разработка корейской косметики (а также японской, китайской) не подходит европейкам, поскольку изначально была ориентирована на ее использование женщинами с азиатским типом кожи, что в корне неверно. Как показала практика, современная корейская косметика благодаря активным веществам с любым типом кожи творит настоящие чудеса, представляя собой удачное сочетание прогрессивных технологий и древних восточных секретов красоты, и способна любую кожу сделать совершеннее.
Вы решили купить корейскую косметику? Браво, вы сделали правильный выбор! Осталось только пройтись по полкам нашего интернет-магазина и не потеряться в чрезмерном многообразии уходовых, лечебных и декоративных косметических средств!
В чем секрет популярности корейской косметики?
Лучший макияж — это здоровая сияющая кожа
Так считают корейские косметологи. Даже декоративная косметика из Южной Кореи является уходовой. Она защищает кожу от внешних воздействий, питает и увлажняет ее.
Индивидуальный подход к каждому типу кожи
Корейские производители разрабатывают отдельные средства для зрелой, проблемной, сухой и других типов кожи. Поэтому они максимально эффективны.
Корейская косметика — безопасная и натуральная
Большинство корейских косметических средств содержат только натуральные экстракты растений, не имеют в составе SLS и парабены и не наносят вреда окружающей среде.
Магазин Korea Cosmetics это
Подарки при каждом заказе В зависимости от размера вашего заказа, мы дарим вам до 6-ти подарков. Подарки можно выбирать самостоятельно. Огромный выбор товаров 7 000 товаров и 200 брендов в каталоге. У нас представлены все популярные бренды. Бесплатная доставка от 5 000 руб. Если меньше, то 350 руб. Предоставляем трек-код для отслеживания каждой посылки. Высокое качество Мы заказывает товары у производителей в Корее. Это дает вам уверенность в том, что вся продукция оригинальная. Гарантия возврата Мы вернем вам деньги или заново отправим посылку в случае утери или порчи при доставке. Доверие клиентов Больше 6-ти лет работы, более 10 000 счастливых покупателей и несколько десятков тысяч доставленных товаров. Отзывы о магазине вы можете найти Безопасность данных Оплата производится через Яндекс.Кассу. Данные защищены по стандарту PCI DSS.
Отзывы о магазине
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С чего начать знакомство с корейской косметикой?
Многие корейские косметические средства совершенно уникальны — до их появления европейские производители и не подозревали о таких возможностях. Соблазнительные тинты, знаменитые бб-крема и невероятно эффективные маски в мгновение ока превратят вас в преданного фаната корейской косметики!
ББ кремы
Ухаживающие тональные кремы, которые придают коже здоровое сияние и надежно скрывают недостатки.
Открыть каталогББ крема
Макияж для губ
Тинты для естественного макияжа и роскошная палитра помад для создания любого образа.
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Средства для очищения пор
Очищающие маски, пенки, лосьоны и, конечно же, популярные угольные полоски заставят вас забыть о черных точках.
Открыть каталогСредства для очищения пор
Маникюр
Яркие и стойкие покрытия, эффективные средства для укрепления ногтей и невероятные варианты для их декора.
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Пробники корейской косметики
Мини-версии популярных продуктов отлично подойдут тем, кто не может определиться с выбором.
Открыть каталогПробники корейской косметики
Популярные бренды корейской косметики
Хиты продаж
-10% скидка до 12 декабря
Уникальная термотушь Tony Moly Double Needs PangPang Mascara 12g
Тушь, обогащенная коллагеном и алоэ
В наличии: 2 шт.
1095 р. 986 р.
-20% скидка до конца дня
Томатная маска с осветляющим эффектом Tony Moly Tomatox Magic Massage Pack 80g
Томатная маска с осветляющим эффектом для красоты вашей кожи!
В наличии: 8 шт.
1525 р. 1220 р.
Минеральная матирующая пудра INNISFREE No-Sebum Mineral Powder 5g
Контроль уровня увлажненности!
В наличии: 8 шт.
630 р.
-20% скидка до конца дня
Салфетки для удаления черных точек CIRACLE Pore Control Blackhead Off Sheet (35 SHEETS) + Swab
Суперочищающие салфетки, позволяющие мгновенно избавиться от черных точек на лице!
В наличии: 4 шт.
2330 р. 1864 р.
-10% скидка до 12 декабря
Антивозрастная улиточная эмульсия Yedam Yunbit complete snail ani-aging recover emulsion 150ml
В наличии: 4 шт.
2100 р. 1890 р.
Осветляющий гель-скатка Tony Moly Floria Brightening Peeling Gel 150ml
Подарите бережное осветление и мягкое очищение вашей коже!
В наличии: 10 шт.
1435 р.
-20% скидка до конца дня
Увлажняющий ВВ крем Welcos Color change blemish balm 50ml
Идеальный цвет лица и ухоженная, защищенная кожа!
В наличии: 8 шт.
1605 р. 1284 р.
-10% скидка до 12 декабря
Крем под глаза с фильтратом слизи улитки Secret Key Repairing Eye Cream 30ml(tube)
Глубокое увлажнение кожи вокруг глаз
В наличии: 5 шт.
2305 р. 2075 р.
-10% скидка до 12 декабря
Улиточный крем для глаз Yedam Yunbit Complete snail recover eye cream 50g
В наличии: 7 шт.
1770 р. 1593 р.
-20% скидка до конца дня
Увлажняющий тонер Yedam Yunbit yun jin gyeol skin 150ml
В наличии: 8 шт.
2125 р. 1700 р.
-10% скидка до 12 декабря
Разделяющая тушь для ресниц Innisfree Skinny Microcara 3.5g
Уникальная тушь для ресниц
В наличии: 5 шт.
815 р. 734 р.
Косметическая повязка на голову Etude House My Beauty Tool Lovely Ettie Hair Band
Игривый аксессуар для ежедневных уходовых процедур.
В наличии: 8 шт.
590 р.