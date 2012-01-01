Интернет-магазин корейской косметики

Добро пожаловать в Korea Cosmetics

Как вы думаете, почему у женщин-азиаток такая здоровая, гладкая и сияющая кожа? Секрет прост: в составе косметических средств известных брендов Missha, TonyMoly, Skinfood, Etude House, Innisfree, которыми они пользуются, вы не найдете химических соединений и консервантов. Каждое средство предназначено для максимально нежного и заботливого ухода, а потому содержит только натуральные компоненты, да и те непростые: технология производства косметики предусматривает наличие уникальных растительных трав, произрастающих исключительно в Корее, и других органических компонентов: экстрактов водорослей, древесного угля, фруктовых кислот, женьшеня, натуральных масел, коллагена и витаминов.

Бытует мнение, что разработка корейской косметики (а также японской, китайской) не подходит европейкам, поскольку изначально была ориентирована на ее использование женщинами с азиатским типом кожи, что в корне неверно. Как показала практика, современная корейская косметика благодаря активным веществам с любым типом кожи творит настоящие чудеса, представляя собой удачное сочетание прогрессивных технологий и древних восточных секретов красоты, и способна любую кожу сделать совершеннее.

Вы решили купить корейскую косметику? Браво, вы сделали правильный выбор! Осталось только пройтись по полкам нашего интернет-магазина и не потеряться в чрезмерном многообразии уходовых, лечебных и декоративных косметических средств!